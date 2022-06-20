Депутат Леонов призвал не платить членские взносы в ВОЗ

Зампред Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что российским властям стоит перестать платить членские взносы во Всемирную организацию здравоохранения. Как подчеркнул депутат, специалисты ВОЗ предоставляют необходимые рекомендации по лечению, но при этом являются политическим инструментом американских чиновников.

"Есть соломоново предложение: из организации не выходить, хотя есть такие призывы со стороны российских политиков, но членские взносы не платить, либо платить в рублях", — сказал парламентарий, слова которого передаёт NEWS.ru.

По мнению члена ГД, представители ВОЗ должны сообщить о своём нейтральным статусе. Также собеседник издания призвал организацию выступить за адекватный диалог с Москвой.

Ранее специалисты ВОЗ обеспокоились вспышкой оспы обезьян. Представители организации созвали Комитет по чрезвычайным ситуациям.