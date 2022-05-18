ВОЗ: лежащему в руинах Мариуполю грозит эпидемия холеры

Из-за масштабных разрушений и отсутствия коммуникаций, в том числе и подачи чистой воды, в Мариуполе может вспыхнуть эпидемия опасных инфекционных заболеваний, таких как холера, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Дорит Ницанова.

По словам представителя ВОЗ, они регулярно получают сообщения о том, что на улицах Мариуполя образуются болота из-за прорывов канализации.

"Мы получили информацию от местных общественных организаций, что на улицах Мариуполя болота. Сточные воды смешиваются с питьевой водой. Поэтому существует риск распространения в городе многих инфекций и особенно холеры", — заявила на брифинге Ницанова.

Как подчеркнула специалист организации, ещё одним ключевым фактором для риска распространения опасных патогенов является то, что в Мариуполе уже была вспышка холеры до 2011 года, поэтому ВОЗ готовит вакцины против вируса, резюмировала Ницанова.

Ранее Pravda.Ru цитировала схожее заявление российского академика РАН Вадима Покровского. По словам учёного, это может произойти, если возбудитель попадёт в и без того грязную воду.