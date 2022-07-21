Врач-онколог Игорь Самойленко прокомментировал слова президента США Джозефа Байдена, согласно которым у него появился рак из-за деятельности нефтеперерабатывающих заводов в Делавэре.
"Немеланомный рак кожи обычно возникает у людей 65+ из-за обычного солнца. Для этого не надо жить исключительно в Делавэре", — сказал специалист, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.
По мнению эксперта, американскому лидеру не стоило связывать появление онкологии с плохой экологией. Как отметил собеседник издания, из-за солнечных ожогов риск заболеть раком есть у любого человека.
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