Врач-онколог Самойленко: рак Байдена связан с обычным солнцем

Врач-онколог Игорь Самойленко прокомментировал слова президента США Джозефа Байдена, согласно которым у него появился рак из-за деятельности нефтеперерабатывающих заводов в Делавэре.

"Немеланомный рак кожи обычно возникает у людей 65+ из-за обычного солнца. Для этого не надо жить исключительно в Делавэре", — сказал специалист, слова которого приводит Общественная Служба Новостей.

По мнению эксперта, американскому лидеру не стоило связывать появление онкологии с плохой экологией. Как отметил собеседник издания, из-за солнечных ожогов риск заболеть раком есть у любого человека.