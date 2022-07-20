Байден заявил, что заболел раком из-за проблем с экологией

Президент США Джозеф Байден объяснил, почему его настигло онкологическое заболевание.

Глава Соединённых Штатов уверен, что рак у него образовался из-за загрязнения окружающей среды в штате Делавэр, где он жил много лет назад. Он заявил, что в данном регионе выбрасывают "токсичные вещества".

"Это виды загрязнения, которые способствовали возникновению чрезвычайной ситуации в отношении климата, с которой мы сегодня сталкиваемся", — объяснил Байден.

Он вспомнил, что на лобовом стекле автомобиля, в котором мама возила его в школу, при первых заморозках образовывались нефтяные пятна.

"Вот почему у меня — и многих других людей, с которыми я вырос, — рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране", — сделал выводы глава США.

Граждане Америки переполошились, решив, что из лидер смертельно болен, однако редактор газеты The Washington Post Гленн Кесслер объяснил, что Байдену до его президентства удалили немеланомные опухоли кожи.

Ранее Байден пошутил над супругой Владимира Зеленского.