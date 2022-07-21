МО: 100-я бригада теробороны Украины отказалась участвовать в боевых действиях

В Минобороны России заявили, что 100-я бригада теробороны Украины отказалась участвовать в боевых действиях.

Киевские власти проводят мобилизацию граждан Украины. Однако не все украинцы согласны ехать в Донбасс и требуют оставить их "защищать Незалежную" по месту жительства.

Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков рассказал, что на фоне значительных потерь на востоке Украины мобилизованные жители западных областей отказываются ехать на Добнасс. Он отметил, что военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцк Волынской в полном составе заявили, что не собираются участвовать в боевых действиях. Командование ВСУ расформировало и разоружило бригаду, а зачинщики были арестованы.