Global Times: визит Путина в Иран стал "ответным ударом" Байдену

Встречу российского президента Владимира Путина с турецким и иранским лидерами можно расценивать как "ответный удар", нанесённый главой РФ президенту США Джо Байдену на фоне стараний Вашингтона по установлению своего влияния в азиатском регионе. Так охарактеризовало поездку Путина китайское издание Global Times.

Эксперты обращают внимание, что, несмотря на то, что визит Путина был плановым, сегодня его значение нельзя недооценивать. Ему противопоставляется поездка на Ближний Восток, которую совершил Байден, вернувшийся оттуда ни с чем: лидеру США не удалось уговорить власти Саудовской Аравии увеличить добычу нефти. В повестке встречи Путина с главами Ирана и Турции было много важных тем, среди которых был и сирийский вопрос.

По словам главы Института ближневосточных исследований Шанхайского университета Чжу Вэйли, поездка Путина на фоне бессмысленного визита Байдена выглядит очень продуктивной. Вэйли по этой причине назвал её "ударом кулаком в лицо США".

По мнению специалистов, связи РФ с ближневосточными государствами в последние годы заметно окрепли, в то время как влияние США здесь становится всё слабее. Иран, Турция, Саудовская Аравия и ОАЭ достаточно автономны, и отношения их с РФ носят прагматический характер. Авторы материала уверены, что по этой причине Западу никак не удаётся "загнать Ближний Восток в дипломатический угол".

Встреча Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Ибрахима Раиси по сирийскому вопросу состоялась 19 июля в Тегеране. Байден посетил регион раньше, на прошлой неделе.