Эксперты о действиях Запада: "Мир катится под откос"

Весь привычный мир сейчас стоит перед порогом колоссальных изменений. Последствия принятых государствами решений — голод, войны, кризисы, дефициты, инфляция наряду с наводнениями и засухой — могут спровоцировать крупные катастрофы и проблемы.

Практически все крупные мировые игроки, такие как Ближний Восток, Европа, Африка, Америка, сталкиваются с серьёзнейшими вызовами и пытаются решать вопросы привычными им методами. Но мир безвозвратно изменился, отмечают в "НГ".

Холодная война, вернее, её спорное окончание, убедило Запад в праве диктовать свою волю остальным народам. Приписав себе победу, Запад решил, что прежний подход к международным отношениям через призму геополитических интересов устарел.

Фундаментальные провалы в расчётах архитекторов нового мирового порядка стали очевидны только сейчас.

Первой посыпалась экономика, когда США и ЕС решили, что правила устанавливают они сами и решают, когда и что им выгодно.

В своё время "Вашингтонский консенсус", принятый в конце 80-х годов для стран с нерыночной экономикой, предполагал однозначное следование политике приватизации, либерализации внешнеэкономических связей и стабилизации бюджетов с резким сокращением государственных расходов и дефицитов.

За этим следили МВФ и Мировой банк, сыгравшие свою неприглядную роль в разрушении экономики России. Даже такие вещи, как задержки по зарплатам, трактовались в качестве справедливого возмездия за годы неэффективной работы.

А переход производств высокотехнологичной продукции на выпуск товаров народного потребления — кастрюль, сковородок, бидонов — иначе как вредительством и не назовёшь.

Россия с лёгкой руки тогдашнего директора-распорядителя МВФ Мишеля Камдессю навсегда запомнит разгром 90-х. Впрочем позже сами США с размаху наступили на собственную безответственность, влетев в кризис 2007–2008 годов.

Спустя немного времени зазвучали и недовольные нотки в отношении России с Китаем. Мол, не дело России думать над тем, что для неё стратегически важно, а что нет. Эти вопросы будет решать Запад и только он, уверены эксперты.

Мир, "основанный на правилах", исчез без следа. И вернулся мир, базирующийся на геополитических интересах. Всё моментально стало проблемой:

здравоохранение,

экология,

питание,

права человека,

энергетика…

"Мир катится под откос. Кто станет победителем, пока совершенно не очевидно", — заключают эксперты.