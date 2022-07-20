NRK: украинские беженцы в Норвегии голодают и стоят в очередях за едой

Украинские беженцы вынуждены выстраиваться в очередь за едой, которую в Норвегии раздают бездомным.

По сообщению местных СМИ, правительство страны не может обеспечить всех нуждающихся продуктами и крышей над головой.

"Мы принимаем их, утешаем их, плачем вместе с ними и находим решения, какие только можем", — рассказали волонтёры, которые каждый четверг раздают еду нуждающимся, в беседе с NRK.

Беженцам выплачивают две тысячи норвежских крон ежемесячно (около 11 тысяч рублей. — Прим. ред.). По словам волонтёров, это пособие для малоимущих утвердили ещё в 2016 году, но на фоне повышения цен на продукты, его катастрофически не хватает.

"Произошло такое сильное повышение цен, это очень сложно и что люди предпочитают приезжать сюда, чтобы получить дополнительную пищу", — резюмировали в волонтёрской организации.