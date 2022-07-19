Супруга Байдена связала его ошибки с "форс-мажорами"

Жена американского лидера Джозефа Байдена Джилл Байден прокомментировала неудачные решения мужа. По словам супруги президента, он столкнулся с нынешними проблемами, из-за чего не смог реализовать собственные планы.

По информации Fox News, Байден в ходе выступления на сборе денег для Национального комитета партии руководителя США подчеркнула, что Белый дом не ожидал отмену конституционного права на аборты и протестные акции.

Вместе с этим супруга президента назвала следующие "форс-мажоры":

конфликт Москвы и Киева на Украине,

массовые убийства с использованием огнестрельного оружия.

Ранее глава Штатов смутил Байден признанием в любви. Он сказал, что "спит с учителем каждую ночь".