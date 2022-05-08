Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден побывала на Украине, где встретилась с женой украинского лидера Владимира Зеленского Еленой Зеленской, сообщает The New York Times.
По данным издания, Байден и Зеленская встретились в воскресенье в одной из школ Ужгорода, неподалёку от словацкой границы.
"Первая леди Джилл Байден совершила необъявленный визит в западную Украину. Она встретилась с Еленой Зеленской в школе в Ужгороде", — говорится в сообщении газеты.
Издание также отмечает, что до визита на Украину первые леди двух стран переписывались в течение нескольких недель.
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По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.