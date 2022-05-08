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Автор Камиль Джабраилов

Жёны Байдена и Зеленского встретились недалеко от границы Украины и Словакии

Мир

Супруга президента США Джо Байдена Джилл Байден побывала на Украине, где встретилась с женой украинского лидера Владимира Зеленского Еленой Зеленской, сообщает The New York Times.

По данным издания, Байден и Зеленская встретились в воскресенье в одной из школ Ужгорода, неподалёку от словацкой границы.

"Первая леди Джилл Байден совершила необъявленный визит в западную Украину. Она встретилась с Еленой Зеленской в ​​школе в Ужгороде", — говорится в сообщении газеты.

Издание также отмечает, что до визита на Украину первые леди двух стран переписывались в течение нескольких недель.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
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