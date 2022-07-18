Financial Times: в Европе заканчиваются запасы оружия из-за поставок Украине

В странах Европы начинают подходить к концу запасы оружия из-за поставок Украине. Об этом пишет издание Financial Times.

По мнению аналитиков газеты, ситуация вокруг конфликта на Украине показала, что Европа в общем не подготовлена к каким-либо военным столкновениям. Журналисты уверены, что европейцам теперь предстоит восстанавливать запасы.

Сотни танков, реактивных систем залпового огня и артиллерию из национальных запасов страны Европы пытались найти изо всех сил с началом конфликта, чтобы помочь сдержать наступление России. Однако сейчас запасы на исходе, комментируют ситуацию обозреватели американского издания.