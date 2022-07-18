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Экс-командующий НАТО в Европе: СВО на Украине завершится к концу года

Мир

Специальная военная операция на Украине завершится через четыре-шесть месяцев, то есть к концу года. К этому времени будет заключено перемирие. Такое мнение высказал экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Экс-командующий НАТО в Европе: СВО на Украине завершится к концу года

Он обсудил ход боевых действий во время радиоинтервью с нью-йоркским бизнесменом Джоном Катсиматидисом. Очевидно, что конфликт "захлебнулся с обеих сторон", заметил бывший военный. Его слова приводит издание Insider.

Ситуацию, сложившуюся на Украине, офицер НАТО сравнил с той, что была в конце Корейской войны.

Ставридис считает, что через 4-6 месяцев конфликт завершится, так как ни одна из сторон намного больше этого выдержать не сможет, при этом будет создана милитаризованная зона между сторонами.

По мнению Ставридиса, всё может также перейти в стадию "замороженного конфликта".

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
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