The American Conservative: Белый дом обезумел и толкает Россию к ядерной войне

Власти в Вашингтоне потеряли разум, если решили провоцировать Россию на начало ядерной войны, уверены эксперты американского консервативного журнала.

Всё чаще американским обывателям внушают идею, что ядерная война становится чем-то возможным. Несколько дней назад нью-йоркский департамент по чрезвычайным ситуациям опубликовал видеоролик, где проинструктировал граждан о порядке действий в случае нанесения ядерного удара по мегаполису.

Угроза стала реальной после того, как Финляндию пригласили в Североатлантический альянс, пишет издание The American Conservative. В отличие от Джо Байдена, ни один президент США времен холодной войны не стал бы ставить под удар американскую нацию ради защиты территориальной целостности страны, находящейся в 10 тысячах км от США.

"Именно на Белом доме лежит ответственность за то, что вторая холодная война превращается в более опасную, чем первая", — считает автор материала Патрик Бьюкенен.

Именно американцы заставили Грузию напасть на Южную Осетию, что привело к разгрому грузинской армии. Они же в 2014 году убедили украинских националистов свергнуть пророссийское правительство в Киеве, отмечает аналитик.