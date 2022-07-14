Дискуссия на тему абортов для трансгендеров между сенатором-республиканцем Джошем Хоули и профессором юриспруденции Калифорнийского университета в Беркли Хиарой Бриджс переросла в перепалку.
Конгрессмена возмутила формулировка профессора о том, что мужчины-трансгендеры тоже могу забеременеть, законодатель попросил эксперта уточнить, имеют ли они право на аборт.
"Считаете ли вы, что мужчины могут забеременеть?", — спросила Бриджс на слушании у Хоули, передаёт USA Today .
А когда конгрессмен ответил отрицательно, профессор обвинила его в разжигании насилия по отношению в "третьему полу".
"Я хочу подчеркнуть, что ваши вопросы трансофобные и они провоцируют людей на насилие из-за того, что вы их не признаёте", — резюмировала профессор. — То есть вы отрицаете, что трансгендеры существуют. Спасибо".
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