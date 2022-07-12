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От Зеленского требуют заменить памятник Екатерине II на скульптуру порнозвезды

Мир

Украинским "реформаторам" даже сейчас не даёт покоя всё, что хоть как-то связано с российской историей. Теперь они добрались до памятника Екатерине II в Одессе.

От Зеленского требуют заменить памятник Екатерине II на скульптуру порнозвезды

На сайте украинского президента появилась петиция с требованием заменить "императрицу" на скульптуру американского порноактера Билли Геррингтона, пропагандировавшего однополую любовь. Причём, число подписей под этим "воззванием" перевалило за необходимые для рассмотрения главой государства 25 тысяч.

"Екатерина II — контроверсионная историческая фигура. Она нанесла большой вред украинской государственности и культуре. Сам факт установки этого памятника был страшной ошибкой и каждый день его дальнейшего существования сигнализирует о том, что Одесса находится в зоне российского культурного влияния. Пора это изменить", — пояснил свою идею автор петиции Алексей Матвеев.

Почему порноактер, да ещё и американский?

Выбор "замены" Екатерине II Матвеев аргументирует тем, что, "замена след печального российского наследия" фигурой Геррингтона, станет сигналом Западу о том, что Украина поддерживает ЛГБТ-сообщество.

По замыслу автора идеи, новый памятник должен быть выполнен в виде актера, сидящего за барной стойкой с бутылкой пива:

"Это весело и смешно. Все желающие смогут выпить пива с Билли Геррингтоном. Это будет отличный туристический аттракцион", — таково обоснование для создания памятника порноактеру.

К слову, это не первая попытка "увековечить" Геррингтона на Украине. В сентябре 2021 года в городе Запорожье хотели переименовать в его честь площадь Маяковского. Но что-то не срослось.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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