NI: США могут угрозами заставить Украину вернуться к переговорам с Россией

Вашингтон может угрозами заставить Киев инициировать мирные переговоры с Москвой, сообщил бывший офицер армии США Дэвид Т. Пайн в статье для издания The National Interest.

По словам Пайна, Запад понимает, что не только спровоцировал кризис на Украине, но и не смог его предотвратить

"Скорее всего, это было бы предотвращено, если бы Соединенные Штаты и НАТО в январе дали письменные гарантии того, что Украина никогда не будет принята в НАТО, а также поддержали полное выполнение вторых Минских соглашений", — пишет автор.

Он сослался на эксперта по международным отношениям Джона Миршеймера, который, по мнению Пайна, точно объяснил причины того, что происходит сейчас на Украине. Эксперт считает, что именно США виноваты в разжигании украинского кризиса. Если бы Североатлантический альянс не расширялся на восток и согласился с требованиями России по поводу внеблокового статуса Украины, то кризиса удалось бы избежать, убеждён Миршеймер. Однако США начали гнуть свою линию.

Теперь Вашингтон поставляет Киеву вооружение и принимает антироссийские санкции, чтобы помешать России довести до конца спецоперацию и подорвать российскую экономику. США не удастся достичь этих целей, уверен Пайн.

У Киева был шанс в середине апреля подписать мирное соглашение с Россией, однако Запад заставил украинского президента Владимира Зеленского выйти из переговорного процесса, пообещав Украине военную помощь, напомнил обозреватель.

Автор материала считает, что Байдену нужно усадить за стол переговоров Зеленского и Путина, чтобы завершить украинский конфликт и превратить Украину в нейтральное государство. Если Киев откажется, то Вашингтон должен прибегнуть к более радикальным методам.

"Байдену необходимо продемонстрировать мужество в стремлении к миру, пригрозив Украине приостановить поставки оружия, если она не вернётся за стол переговоров", — подчеркнул бывший офицер армии США.