В Киеве заявили о намерении возобновить мирные переговоры с РФ в августе

Киев планирует провести "контрнаступление в некоторых местах" и к концу августа возобновить переговоры с Москвой. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины, член переговорной группы Давид Арахамия.

"Мы можем вернуться к переговорам ближе к концу августа. Полагаю, что к тому моменту мы проведём в некоторых местах контрнаступление", — приводит его слова "Военное обозрение".

Арахамия уточнил, что Киев пока не ставил в известность Россию о своих планах.