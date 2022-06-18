Киев планирует провести "контрнаступление в некоторых местах" и к концу августа возобновить переговоры с Москвой. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины, член переговорной группы Давид Арахамия.
"Мы можем вернуться к переговорам ближе к концу августа. Полагаю, что к тому моменту мы проведём в некоторых местах контрнаступление", — приводит его слова "Военное обозрение".
Арахамия уточнил, что Киев пока не ставил в известность Россию о своих планах.
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