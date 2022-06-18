Военкор Котенок: Зеленский пообещал Джонсону не вести переговоры с Москвой

В ходе вчерашнего визита в Киев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона президент Украины Владимир Зеленский мог дать ему обещание ни при каких обстоятельствах не вести переговоры с Москвой. Об этом пишут украинские ресурсы, ссылаясь на некие инсайды, отметил военный корреспондент Юрий Котенок.

Вероятно, это и было ключевым условием дальнейшей британской поддержки, считает журналист.

Однако раз такая информация попала в СМИ, говорит о том, что это не инсайд, а целенаправленный слив, имеющий цель закрепить достигнутые договорённости, которые крайне важны для Лондона, добавил репортёр.

По мнению военкора, Британия абсолютно уверена, что сумеет выйти победителем из накрывающего всю планету финансово-энергетического шторма, но для этого ей нужно, чтобы военные действия продолжались как минимум до зимы.

Ранее политолог Александр Сосновский высказал мнение, что Джонсон срочно приехал в Киев сразу после визита лидеров Франции, Италии, Германии и Румынии совсем не случайно.