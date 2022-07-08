Мейнстрим на встрече глав МИД G20 состоял в том, что Запад пытался отработать "бойкот" России любой ценой. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По её словам, поведение Запада вызвало смех у окружающих. Она подчеркнула: представители западной прессы, освещающие встречу "Большой двадцатки", всё время стремились выяснить, кто и кого в итоге бойкотировал.
Дипломат добавила, что во время нахождения министров в зале журналисты внимательно следили за их перемещениями. Как пояснила Захарова, репортёры также пристально наблюдали за действиями главы МИД РФ Сергея Лаврова.
"А он до конца кого дослушал? А на обед остаётся? А вчера на ужине он ужинал?", — привела официальный представитель ведомства примеры вопросов западных журналистов.
Она убеждена в том, что у мейнстрима был заказ, который состоял в необходимости "отработать бойкот любой ценой, даже если это вызовет смех у присутствующих".
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