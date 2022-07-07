РВ: "По объектам в Одессе нанесён удар"

Удар нанесён по военным объектам в Одессе, в море также горит транспортное судно, которое могло перевозить западное вооружение для ВСУ. Об этом сообщает РВ.

"По объектам в Одессе нанесён удар. Очевидцы сообщают о взрывах в городе и за его чертой, в море горит корабль", — говорится в сообщении.

По данным издания, в зону поражения могло попасть либо судно с вооружением для украинской армии, либо танкер.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что наступление ВС РФ в направлении Одессы невозможно. По его словам, для освобождения Лисичанска и Северодонецка российская армия направила почти "все войска".