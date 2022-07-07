Удар нанесён по военным объектам в Одессе, в море также горит транспортное судно, которое могло перевозить западное вооружение для ВСУ. Об этом сообщает РВ.
"По объектам в Одессе нанесён удар. Очевидцы сообщают о взрывах в городе и за его чертой, в море горит корабль", — говорится в сообщении.
По данным издания, в зону поражения могло попасть либо судно с вооружением для украинской армии, либо танкер.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что наступление ВС РФ в направлении Одессы невозможно. По его словам, для освобождения Лисичанска и Северодонецка российская армия направила почти "все войска".
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Алексей Арестович высказал своё видение ситуации на Украине.