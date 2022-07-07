Арестович: Россия планирует освободить Донбасс к концу августа

Референдумы на освобождённых от ВСУ территориях ЛНР и ДНР назначены именно на 11 сентября неслучайно. Эта дата выбрана специально, чтобы потроллить американцев. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью украинскому YouTube-каналу.

По версии Арестовича, Россия планирует занять Донецкую область за июль и первую половину августа, а к концу августа стать в оборону. Уже сейчас активно создаются 2-3 рубежа на Херсонском направлении, и пытаются создать на Запорожском, заявил собеседник канала.

Он предположил, что к этому времени Киев получит достаточно западного вооружения и начнёт контрнаступление.

Ранее Арестович пофантазировал на тему, что было бы, если в распоряжении киевского режима были десятки американских пусковых установок HIMARS.