Референдумы на освобождённых от ВСУ территориях ЛНР и ДНР назначены именно на 11 сентября неслучайно. Эта дата выбрана специально, чтобы потроллить американцев. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью украинскому YouTube-каналу.
По версии Арестовича, Россия планирует занять Донецкую область за июль и первую половину августа, а к концу августа стать в оборону. Уже сейчас активно создаются 2-3 рубежа на Херсонском направлении, и пытаются создать на Запорожском, заявил собеседник канала.
Он предположил, что к этому времени Киев получит достаточно западного вооружения и начнёт контрнаступление.
Ранее Арестович пофантазировал на тему, что было бы, если в распоряжении киевского режима были десятки американских пусковых установок HIMARS.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Арестович высказал своё видение ситуации на Украине.