Сийярто: Венгрия не отправляет оружие Киеву, чтобы не оказаться частью конфликта

Венгрия не участвует в отправках оружия Украине, потому что не желает становиться участником конфликта. Такое заявление сделал глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Мы ожидаем только одного: чтобы нас не провоцировали, не обвиняли, не говорили плохо о нас только потому, что мы приняли одно решение: что мы не участвуем в поставках оружия на Украину…" — сказал Сийярто в беседе с телеканалом CNN.

Глава венгерского МИД напомнил, что в западных регионах Украины проживают 150 тысяч венгров, и правительство не может ставить их под удар.

Сийярто добавил, что даже если бы Будапешт и отправлял вооружение Украине, долго оно там не задержалось бы, оказавшись под прицелом ВС РФ.

"Сейчас очевидно, что если бы поставляли оружие, эти поставки были бы целью для российских ударов… мы бы не хотели быть вовлеченными в этот конфликт", — отметил Сийярто.

Также министр рассказал, что на данный момент в Венгрии находятся уже 830 тысяч украинских беженцев, и число их только увеличивается. По мнению Сийярто, это не слишком хороший знак, показывающий, что до конца конфликта ещё далеко.