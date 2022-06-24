Будапешт призывает ЕС прекратить вводить санкции против России

Старший советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан заявил, что Евросоюзу необходимо прекратить вводить антироссийские санкции, иначе Европа окажется на проигравшей стороне.

"Европейский союз должен прекратить вводить санкции против России из-за ее вторжения в Украину. Чем больше санкций принимает ЕС, тем больше они вредят блоку, в то время как Россия выживает", — приводит его слова Reuters.

По его мнению, ЕС необходимо начать переговоры с Москвой, потому как санкции в большей степени бьют по Европе.

Ранее сообщалось, что несмотря на постоянное давление Запада и Евросоюза санкционными ограничениями, экономика РФ только крепнет, заявили немецкие аналитики. По их словам, после начала спецоперации на Украине показатели только растут.