Die Zeit: Россия и Китай стремятся к доминированию в новом мировом порядке

После окончания украинского конфликта изменится мировой порядок. К доминированию будет стремиться союз России и Китая, сообщает Die Zeit.

По информации немецкого издания, кризисная ситуация на Украине привела к сплочению стран, входящих в состав Евросоюза и Североатлантического альянса. Вскоре к НАТО присоединятся новые участники — Швеция и Финляндия, напомнил автор статьи.

Кроме того, Die Zeit отмечает, что в ходе украинского конфликта Россия начала активное взаимодействие с Индией, Индонезией, ЮАР, Китаем и Бразилией в рамках БРИКС.

"Страны Запада объединяются, однако РФ и Китай тоже собирают союзников, так как планируют навязывать конкуренцию за влияние в мире", — подчёркивается в публикации.

Автор материала убеждён в том, что новый мировой порядок будет выстраиваться благодаря сразу нескольким "игрокам", которым придётся конкурировать между собой за влияние.