Экономист Беляев: центр развития и доминирования смещается с Запада на Восток

Антироссийские санкции стали следствием глубинного раскола. Запад начинает затухать, а центр развития и доминирования постепенно перемещается на Восток. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев, рассуждая в интервью Pravda.Ru о реальных причинах введения ограничений против РФ.

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Он напомнил, что в 1990-х годах существовало три центра силы: Европа, США и лагерь социализма. По словам эксперта, после разрушения соцблока Штаты распространили своё влияние, а с Европой уже никто не считался. Как пояснил Беляев, мир стал моноцентричным, так как находился под контролем США.

"И когда счастье уже тут, вдруг оказывается, что его здесь нет. Подрастает Китай, возрастает второй центр силы, Россия, ШОС. Запад сдаётся перед делением мира. Центр развития и доминирования перемещается на Восток. Запад — это всё-таки такая затухающая экономика", — сказал специалист.

Экономист добавил, что центры силы также могут образоваться у арабского мира и в Латинской Америке. Беляев подчеркнул: они перестают быть полными сателлитами США. Он отметил, что монолитный американский центр силы начинает "ускользать сквозь пальцы".

"И это американцам пережить очень трудно, даже психологически. Отсюда и пришли санкции", — заключил финансовый аналитик.