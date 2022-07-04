Ордуханян: НАТО чётко дало понять, что Россия — враг и Альянс ведёт войну

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что НАТО чётко дало понять, что Россия — враг и Альянс ведёт войну.

Запад предпочитает выполнять "грязную работу" руками украинцев и использует киевский режим. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не исключает возможность перевести Украину полностью на западное вооружение. По мнению Ордуханяна, этим России дали понять, что РФ — враг и с ней они ведут войну современными методами.

"Сейчас разведка информационным боем, и готовится плацдарм для того, чтобы вести уже конкретные боевые действия против нас. Это, в частности, перевод того, что останется от Украины, на какие-то натовские стандарты", — заявил Ордуханян в беседе с "Украиной.ру".

По мнению политолога, необходимо ликвидировать киевский режим, чтобы не дать Западу передавать натовское оружие Киеву.