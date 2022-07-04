MP: беженцы в Польше представляют опасность — у пьяных украинок забирают детей

Поляки начали опасаться украинских беженцев, заявили аналитики. "Гости" пьют, дебоширят и к тому же создают неудобства коренным гражданам страны.

По словам польских аналитиков, жители страны не могут попасть в поликлиники и госучреждения из-за огромных очередей из беженцев. А в отдельных городах участились случаи, когда из-за пьянок и дебоша украинцев вынуждены в ситуацию вмешаться государственные органы.

"Из конкретных источников я знаю, что у социальной службы в Польше теперь ещё больше работы. Речь идёт о многочисленных вмешательствах с изъятием детей у пьяных матерей. Я услышала разные страшные истории", — пишет аналитик Mysl Polska Агнешка Пивар. — До поляков начинает понемногу доходить, что их просто использовали".

Как подчеркнула Пивар, кроме того, поляки обратили внимание, что многие выходцы с Украины пытаются "поживиться" за счёт коренных жителей. Как уточнила аналитик, в страну "хлынули" и те беженцы, районы которых в Незалежной не подверглись боевым действиям.

"Многие из них, привлечённые различными льготами, приехали в Польшу, чтобы получить пособия и воспользоваться другими привилегиями", — резюмировала аналитик.