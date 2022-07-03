Daily Express: во Франции заговорили о Frexit

После поражения на парламентских выборах во Франции партии действующего президента Эммануэля Макрона "Вместе" в стране может пройти референдум о выходе из состава Евросоюза. Об этом пишет британский таблоид Daily Express.

"После недавнего провала на выборах президент Франции может быть вынужден уступить давлению Frexit и объявить внеочередной референдум о членстве Франции в ЕС", — говорится в материале.

Издание также приводит слова члена движения "Поколение Frexit" Эрика Нуара, который уверен, что "вопрос о членстве в Евросоюзе станет центральным" во Франции.

На прошедших в июне выборах партия "Вместе" лишилась большинства в парламенте. При этом рекордное для себя количество мест получили оппозиционные объединения Марин Ле Пен и Жана Люка Меланшона.