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Автор Ольга Лебедева

France 24: победа Макрона на выборах может оказаться пирровой

Мир

Победа, одержанная Эммануэлем Макроном во втором туре президентских выборов во Франции, несмотря на "солидный процентный отрыв", всё же не так убедительна, как пять лет назад.

France 24: победа Макрона на выборах может оказаться пирровой

Об этом пишет France 24, напоминая, что Марин Ле Пен и второй соперник Макрона Жан-Люк Меланшон уже готовы побороться с ним за парламент.

И сейчас перед главой государства стоит задача: за семь недель убедить избирателей, что он на самом деле является "президентом, представляющим всех", ведь многие — и Макрон это прекрасно понимает — голосовали не за него, а против политики "правых".

Переизбранный президент пять лет назад обещал, что сделает всё, чтобы французы "никогда больше не имели причин голосовать за крайности", но слово своё не сдержал. Напротив, за Ле Пен (а именно она была и тогда его главным конкурентом в борьбе за президентское кресло) проголосовали "плюсом" более 2,6 миллиона избирателей.

Впереди у Франции выборы в парламент. Политические противники президента Республики — Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон — поспешили через несколько минут после объявления результатов выборов перейти к тому, что они называют "третьим туром" президентских выборов — "великой избирательной битвой законодательных органов". И, учитывая массовость протестов, захлестнувших Францию после объявления итогов выборов, у них неплохие шансы на победу в этот раз. 

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы франция марин ле пен эммануэль макрон
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