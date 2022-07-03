Cornwall Live: из-за "непереводимого" русского слова британцы осаждают полицию

Из-за "таинственного русского граффити" в британском городе графства Корнуолл началась паника. Как пишут местные СМИ, жители заметили надписи "непереводимого" слова на стенах, заборах и столбах.

Согласно информации, особенно чуткие граждане начали массово вызывать полицию. Перевести слово даже общими усилиями так и не смогли, но большая часть склоняется к версии, что это именно русский "авось".

"Это слово имеет почти непереводимое духовное значение. У россиян есть слово "авось", которое почти невозможно перевести, но которое играет ключевую роль в их жизни. Они всегда возлагают на него свои надежды, и это стало частью их национального характера", — пишет Cornwall Live.

Общество городка разделилось на два лагеря: одни считают, что это пранк уличных художников, другие — увидели в надписи "русский след" и связывают граффити с ситуацией на Украине.