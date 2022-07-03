В ФРГ отказались бойкотировать русскую культуру: "Не позволю забрать Чехова!"

Министр Германии по культуре и СМИ Клаудиа Рот заявила, что полностью бойкотировать русскую культуру на фоне украинского конфликта было бы неправильно. Как пояснила политик, именно артисты из России последние, кто "пытается сохранить свободу".

Как подчеркнула Рот, культура не должна быть привязана к политике. Однако уточнила, что всё же неопределённости в том, как именно её интегрировать в общество, существуют.

"Я считаю совершенно неправильным бойкот всего, что касается российской культуры", — пояснила глава Минкульта ФРГ в беседе с Augsburger Allgemeine. — Часто последние свободы пытаются сохранить русские артисты. И есть такая великая российская культура, будь то музыка, литература или Антон Чехов. Я не позволю Путину забрать у меня Чехова".

По словам Рот, многие политики начали мешать российским артистам выступать на территории Европы и Германии в том числе. Как пример она привела запрет молодёжному оркестру играть Чайковского в одном из городов ФРГ.