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Качиньский: помогая Украине, Польша отстаивает свои интересы

Мир

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что, помогая Украине в спецоперации, страна защищает свои интересы. Кроме того, польский политик подчеркнул, что страна не намерена отступать от своих требований к Германии.

Качиньский: помогая Украине, Польша отстаивает свои интересы

Как подчеркнул Качиньский, речь идёт о получении от Германии репараций за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.

"Мы не можем отступать, мы не можем быть мягкими. Мы не можем давать другим и ничего не требовать взамен просто потому, что это всегда плохо кончается", — цитирует главу правящей партии "Страна.ua".

В контексте Украины, политик уточнил, что Польша намерена "твёрдо отстаивать" свои интересы.

"Если мы помогаем Украине (а никто не помогает так, как мы), то мы защищаем польские интересы", — резюмировал Качиньский.

Какие конкретно у Польши интересы на Украине, политик, к сожалению, не уточнил.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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