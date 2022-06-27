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Качиньский неожиданно признался — он считает Гитлера отцом немецкой демократии

Мир

Польский политик, лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выступая перед избирателями в городе Иновроцлав, настолько увлёкся, что поверг в шок не только присутствующих на встрече с ним поляков, но и весь ЕС.

Качиньский неожиданно признался — он считает Гитлера отцом немецкой демократии

Поначалу речь экс-премьера мало чем отличалась от предписываемого "генеральной линией" Брюсселя: Качиньский рассказывал о некоей "единой европейской нации" и равенстве членов европейской семьи.

Потом вдруг заявил, что на самом деле никакого равенства нет, да и единства тоже. А есть, по его словам, "внутриевропейские дрязги" и откровенное ущемление интересов отдельных стран. У которых якобы "прав меньше". Понятно, что последние — по оценке политика — как раз-таки Польша, которая "не доросла до требуемого уровня демократии".

Вывод, сделанный Качиньским из всего им сказанного и шокировал избирателей. А сказал лидер партии "Права и справедливости", буквально, следующее:

"Например, в Германии есть великие демократические традиции и демократическая зрелость, можно сказать, достигнутые с Адольфом Гитлером у руля" (цитата газеты Interia (Польша).

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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