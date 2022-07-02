Следующей целью России будет не Молдова или Эстония, как опасаются европейские аналитики, а сухопутное сообщение с Калининградом, уверен польский генерал Козей.
По словам бывшего главы Бюро национальной безопасности генерала Станислава Козея, в результате украинского кризиса обострились отношения между РФ и НАТО, а потому для Москвы будет жизненно важно обеспечить сухопутный коридор в Калининградскую область. Значение этого эксклава для безопасности России только возрастёт после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический Альянс.
"Мы фактически уже живем во время Второй холодной войны", — заявил генерал изданию dziennik.pl.
Козей призвал западные страны не уменьшать поддержку киевского режима, чтобы максимально задержать российскую армию на Украине.
Сувалкский коридор — это 100-километровая полоса, проходящая по границе Польши с Литвой. Она соединяет территорию Белоруссии с Калининградской областью. Вновь о коридоре заговорили после того, как Вильнюс установил частичный запрет на транзит российских грузов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша не получит компенсацию от Великобритании и США за то, что поставляла на Украину своё вооружение.