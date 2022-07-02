Польский генерал Козей: после победы на Украине РФ пробьёт коридор в Калининград

Следующей целью России будет не Молдова или Эстония, как опасаются европейские аналитики, а сухопутное сообщение с Калининградом, уверен польский генерал Козей.

По словам бывшего главы Бюро национальной безопасности генерала Станислава Козея, в результате украинского кризиса обострились отношения между РФ и НАТО, а потому для Москвы будет жизненно важно обеспечить сухопутный коридор в Калининградскую область. Значение этого эксклава для безопасности России только возрастёт после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический Альянс.

"Мы фактически уже живем во время Второй холодной войны", — заявил генерал изданию dziennik.pl.

Козей призвал западные страны не уменьшать поддержку киевского режима, чтобы максимально задержать российскую армию на Украине.

Сувалкский коридор — это 100-километровая полоса, проходящая по границе Польши с Литвой. Она соединяет территорию Белоруссии с Калининградской областью. Вновь о коридоре заговорили после того, как Вильнюс установил частичный запрет на транзит российских грузов.