В офисе Зеленского назвали условия для снятия санкций с РФ: компенсация ущерба

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак объяснил, какие шаги надо предпринять России, чтобы со страны сняли санкции.

Представитель Украины считает, что международные гарантии безопасности для Украины должны предполагать санкционную политику.

Ермак убеждён, что санкции в отношении России должны действовать до тех пор, пока власти РФ не выполнят несколько важных условий.

Среди них — "надлежащие заверения и гарантии неповторения агрессии против Украины" и "полная компенсация ущерба, причиненного государству и гражданам".

Глава офиса президента Украины призвал предоставлять стране вооружения без ограничений и постоянное финансирование оборонного сектора.

"Украина имеет крайне негативный опыт заверений в безопасности в рамках Будапештского меморандума. Мы категорически отказываемся его повторять. "Будапешта-2" не будет", — сказал Ермак.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) находятся в очень тяжёлой ситуации в Донбассе.