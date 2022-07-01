Датские журналисты провели опрос среди жителей эстонского города Нарвы и выяснили, что 95% поддерживают спецоперацию на Украине. По словам представителей СМИ, результаты их очень удивили.
Как подчеркнули в материале журналисты, кроме того, если между Эстонией и Россией возникнет конфликт, жители города встанут на сторону Москвы.
"Даже при том, что мы находимся на эстонской земле, а значит, и на территории НАТО, 95 процентов горожан говорят по-русски, а многие лояльно относятся к России. В том числе и в украинском конфликте", — сделали вывод журналисты датского телеканала tv2.dk.
По словам самих респондентов, они поддерживают спецоперацию, потому что видят, какой национализм "процветает" на Украине.
"Путин — во мужик! Всё делает для России. А эти украинцы — бандеровцы, нацисты. Путин пытается с ними бороться", — пояснил свою позицию житель эстонского города.
"Я точно буду с русскими. В Нарве все за Россию", — резюмировал ещё один собеседник телеканала.
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