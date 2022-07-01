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Bloomberg: у Украины большие проблемы с госдолгом — платить будет нечем

Мир

До 1 сентября Украина должна рассчитаться по внешнему госдолгу и выплатить 1,4 миллиарда долларов, заявили американские аналитики. По их мнению, задача перед Киевом стоит практически невыполнимая.

Bloomberg: у Украины большие проблемы с госдолгом — платить будет нечем

Так, согласно информации, киевские власти рассматривают несколько вариантов погашения долга, в том числе и списание с Украины всех обязательств на фоне спецоперации.

"У Украины есть время до 1 сентября, когда ей предстоит выплатить долг с учётом процентов на сумму 1,4 миллиарда долларов", — подсчитали аналитики Bloomberg. — Решение проблемы не следует ожидать раньше позднего лета".

Кроме полного списания долга, Киев рассматривает возможность использовать российские активы, которые страна национализировала. Но и здесь, по мнению аналитиков, могут возникнуть проблемы. С законностью подобного механизма в Евросоюзе так и не определились. Кроме того, эмитент может запросить держателей облигаций об изменении условий выпущенных ценных бумаг.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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