Bloomberg: у Украины большие проблемы с госдолгом — платить будет нечем

До 1 сентября Украина должна рассчитаться по внешнему госдолгу и выплатить 1,4 миллиарда долларов, заявили американские аналитики. По их мнению, задача перед Киевом стоит практически невыполнимая.

Так, согласно информации, киевские власти рассматривают несколько вариантов погашения долга, в том числе и списание с Украины всех обязательств на фоне спецоперации.

"У Украины есть время до 1 сентября, когда ей предстоит выплатить долг с учётом процентов на сумму 1,4 миллиарда долларов", — подсчитали аналитики Bloomberg. — Решение проблемы не следует ожидать раньше позднего лета".

Кроме полного списания долга, Киев рассматривает возможность использовать российские активы, которые страна национализировала. Но и здесь, по мнению аналитиков, могут возникнуть проблемы. С законностью подобного механизма в Евросоюзе так и не определились. Кроме того, эмитент может запросить держателей облигаций об изменении условий выпущенных ценных бумаг.