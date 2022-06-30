Europa Press: "русский салат" переименовали в "традиционный" на саммите НАТО

"Картофельный салат по-русски" убрали из меню кафе, которое обслуживает саммит Североатлантического альянса в Мадриде. Об этом сообщает Europa Press.

По данным агентства, "русский салат" переименовали на "традиционный", хотя стоимость и ингредиенты остались прежними.

"Русский салат", который был в меню в столовой IFEMA, вызвал шутливые комментарии среди международных журналистов, присутствующих на саммите", — сказано в материале.

Как пояснили в агентстве, уже через два дня эта позиция пропала из меню, ведь "альянс пересмотрел свои отношения с РФ". Отмечается, что "русским салатом" жители Испании называют оливье.

Ранее стало известно, что западные политики, журналисты и гости саммита НАТО в Мадриде испытали шок, увидев в меню "Картофельный салат по-русски". Это блюдо продавали по восемь евро за одну порцию.