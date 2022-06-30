"Картофельный салат по-русски" убрали из меню кафе, которое обслуживает саммит Североатлантического альянса в Мадриде. Об этом сообщает Europa Press.
По данным агентства, "русский салат" переименовали на "традиционный", хотя стоимость и ингредиенты остались прежними.
"Русский салат", который был в меню в столовой IFEMA, вызвал шутливые комментарии среди международных журналистов, присутствующих на саммите", — сказано в материале.
Как пояснили в агентстве, уже через два дня эта позиция пропала из меню, ведь "альянс пересмотрел свои отношения с РФ". Отмечается, что "русским салатом" жители Испании называют оливье.
Ранее стало известно, что западные политики, журналисты и гости саммита НАТО в Мадриде испытали шок, увидев в меню "Картофельный салат по-русски". Это блюдо продавали по восемь евро за одну порцию.
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