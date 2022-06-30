WSJ: нефтяной гамбит США против России не сработает из-за ответа Путина

Планируемое США ограничение цен на российскую нефть столкнётся с ответом президента России Владимира Путина, который сорвёт замыслы Вашингтона. Этот нефтяной гамбит не имеет шансов на успех, пишет Wall Street Journal.

"Это сработает так же хорошо, как и большинство гамбитов по контролю над ценами, то есть не сработает", — отмечает издание.

Авторы публикации напомнили, что ранее Запад уже запретил импорт российской нефти, однако это привело лишь к увеличению доходов Москвы от продажи этого ресурса.

Теперь США намерены установить предельную цену на российскую нефть. Как отмечает WSJ, на это Путин может ответить тем, что просто откажется продавать энергоресурсы Западу и перенаправит экспорт на азиатский рынок. Более того, Россия может и вовсе сократить поставки своей нефти, что вызовет резкий рост мировых цен, пишет издание.