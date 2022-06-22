WP: США могут помочь России и навредить ЕС, сократив поставки нефти

Власти Соединённых Штатов могут навредить своим европейским союзникам и помочь России всего одним своим решением. А заключается оно в том, что Вашингтон может ограничить экспорт нефти из страны.

"Ограничение экспорта нефти из США предаст европейских союзников и принесет пользу России", — говорится в статье, опубликованной в газете The Washington Post.

В материале американского издания отмечается, что администрация Джо Байдена обеспокоена резким ростом цен на бензин. И в качестве одной из мер по их снижению предлагается запретить или ограничить экспорт нефти. Однако этот шаг уменьшит предложение на мировых рынках. И, соответственно, поставит европейские государства в крайне затруднительное положение.

"Если США прекратят свои поставки, цены на сырую нефть вырастут, и это станет финансовым благом для России", — цитирует РИА "Новости" статью американского издания.

Инфляция вообще и рост цен на топливо в частности и в самом деле является большой проблемой для администрации Джо Байдена. Тем более, что эту тему взяли на вооружение республиканцы. И она вполне может помочь им выиграть выборы в палату представителей и частичные выборы в сенат в ноябре.

Отметим, в последнее время в западной прессе появляется всё больше материалов, в которых говорится, что антироссийские санкции бьют бумерангом по Европе и США.

Например, The New York Times отмечает, что высокие цены на энергоносители позволяют России зарабатывать больше, чем четыре месяца назад. А Китай и Индия закупают почти столько же российской нефти, как страны Запада до этого.

После того, как были введены санкции, Китай импортировал на 28 процентов российской нефти больше, чем ранее. В результате Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в КНР.

Резко нарастила объёмы закупок российских энергоносителей и Индия, хотя раньше они были незначительными.

В результате, резюмирует The New York Times, экономика России вместо того, чтобы падать, почти близка к своему допандемийному уровню.