Россия "не может и не должна победить" в конфликте на Украине, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия "не может и не должна победить" в украинском конфликте.

"Россия не может и не должна победить, и, следовательно, наша поддержка Украине и наши санкции против России будут продолжаться столько, сколько потребуется, и с необходимой интенсивностью в течение следующих недель и следующих месяцев", — сказал французский лидер после саммита "Большой семёрки".

Саммит G7 начался в воскресенье и завершится во вторник. Участвующие в мероприятии страны выразили единодушное согласие продолжать поставки оборонительного вооружения Украине.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что военная помощь Украине со стороны Запада не способствует возобновлению российско-украинских переговоров и негативно влияет на ситуацию.