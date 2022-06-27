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В Киеве посетителям ночных клубов вручают повестки в армию

Мир

Киевские полицейские совершили рейд по ночным клубам столицы Украины и выявили 219 призывников, которые нарушали комендантский час. Всем им были вручены повестки в военкомат.

В Киеве посетителям ночных клубов вручают повестки в армию

"Силовики обнаружили два заведения, работавших в ночное время, а в них — 413 человек, нарушивших комендантский час. В результате 219 мужчинам были вручены повестки в военкомат", — цитирует издание "Укринформ" главу киевской полиции Ивана Выговского.

По его словам, правоохранители составили 185 протоколов по факту злостного неповиновения требованиям полицейского Кодекса Украины. Также были заведены 73 протокола за незаконное распитие спиртного и 173 — за мелкое хулиганство. Кроме того, полицейские выявили лиц, у которых при себе были наркотики.

Ранее сообщалось, что киевские власти осуществляют принудительную мобилизацию в некоторых прифронтовых регионах Украины. Так, в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях задерживают мужчин всех возрастов и направляют их на фронт.

На днях в Верховную Раду внесли законопроект, разрешающий призывать в Вооружённые силы Украины инвалидов "с их согласия".

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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