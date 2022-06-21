Киев собирается провести принудительную мобилизацию в Харькове и Запорожье

Согласно заявлению Минобороны РФ, киевскими властями осуществляется принудительная мобилизация в некоторых прифронтовых регионах Украины.

С этой целью заданные населённые пункты физически блокируются национальной полицией, которая насильно задерживает мужчин призывного возраста.

"В прилегающих к зоне боевых действий населенных пунктах Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей проводится принудительная мобилизация. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции. Задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов в беседе с РИА Новости предостерёг украинских военных от прорыва в регион, отметив, что такие попытки больше похожи на самоубийство. Он напомнил о подобных операциях, которые окончились провалом. Стремоусов добавил, что боевой дух украинских бойцов подорван, а "за режим Зеленского умирать никто не хочет".