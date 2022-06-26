Президентом США в 2024 году может стать губернатор штата Флорида Рон Десантис

В 2024 году граждане США встанут перед выбором своего очередного президента. В газете ВЗГЛЯД поразмышляли, кто мог бы занять пост главы американского государства.

По версии издания, Джо Байден, хоть и будет баллотироваться, вряд ли будет переизбран, поскольку он уже "слишком плох". Амбициозный вице-президент Камала Харрис хоть и претендует на эту высокую должность, но, являясь самым непопулярным вице-президентом США, вряд ли будет иметь успех на выборах. Сам Байден в качестве своего потенциального преемника рассматривает министра транспорта Пита Буттиджича, известного тем, что является открытым гомосексуалом, воспитывающим двоих детей с супругом.

Ещё одной кандидатурой является экс-президент США Дональд Трамп, неоднократно намекавший на свои планы баллотироваться вновь. Однако на выборах более вероятен успех молодого "трамписта", коим является губернатор штата Флорида, республиканец Рон Десантис, имеющий репутацию "островка стабильности" и здравомыслия в "побиваемой штормами" стране и ставший главной надеждой консервативной Америки.

"Повторим главное: он молод (если изберётся в 2024-м, лишь чуть-чуть не побьёт рекорд Кеннеди в плане возраста), он популярен, он показал себя почти неуязвимым для травли и критики (компромат на него искали всей либеральной Америкой — и не нашли), наконец, он последовательный "трампист", — пишет источник.

По версии издания, кто бы ни был избран новым президентом США, России придётся иметь дело с той же самой Америкой, что и сейчас.