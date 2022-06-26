В настоящее время в Лисичанске находятся более 120 американских, британских и французских наёмников, а также ЧВК из Польши. Соответствующие данные озвучил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.
"В Лисичанске находятся поляки — ЧВК, британцы — 37 человек, французы — 21 человек, американцы — 64 человека. Это предварительные данные нашей разведки и информация, которую получаем от местных жителей", — приводит его слова ТАСС.
По словам Киселёва, украинская группировка в районе Лисичанска насчитывает около 12 тыс. военных. В настоящее время они мелкими группами пытаются сбежать в Краматорск или Солидар. При этом иностранные наёмники ищут пути отхода в район Павлодара, уточнил помощник министра.
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