Украинский конфликт вбил клин в отношения между Евросоюзом и Китаем. Страны-участницы ЕС заняли жёсткую позицию в отношении России, тогда как КНР предпочла держать нейтралитет. По мнению американских аналитиков, сейчас Брюссель готов перейти к "наступлению" в отношении Пекина.
По мнению аналитиков, чем больше Китай держит нейтралитет в отношении украинского конфликта и Москвы, тем сложнее будет наладить отношения с ЕС.
Раскол между Европой и Китаем начался ещё в марте прошлого года, считают обозреватели Foreign Policy. Тогда Европарламент приостановил ратификацию Всеобъемлющего соглашения из-за якобы несоблюдения Пекином прав человека.
Авторы статьи считают, что с началом спецоперации на Украине ситуация только ухудшилась. И если ранее ЕС был сдержан в своих заявлениях в отношении Китая ,то теперь открыто осуждает позицию нейтралитета, говорит о возможных санкциях и ограничениях.
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Британское издание Express предположило, что произойдет с отношениями Великобритании и России в том случае, если британских наёмников казнят в ДНР.