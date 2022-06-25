Foreign Policy: Брюссель готов перейти к наступлению на Китай из-за Украины

Украинский конфликт вбил клин в отношения между Евросоюзом и Китаем. Страны-участницы ЕС заняли жёсткую позицию в отношении России, тогда как КНР предпочла держать нейтралитет. По мнению американских аналитиков, сейчас Брюссель готов перейти к "наступлению" в отношении Пекина.

По мнению аналитиков, чем больше Китай держит нейтралитет в отношении украинского конфликта и Москвы, тем сложнее будет наладить отношения с ЕС.

Раскол между Европой и Китаем начался ещё в марте прошлого года, считают обозреватели Foreign Policy. Тогда Европарламент приостановил ратификацию Всеобъемлющего соглашения из-за якобы несоблюдения Пекином прав человека.

Авторы статьи считают, что с началом спецоперации на Украине ситуация только ухудшилась. И если ранее ЕС был сдержан в своих заявлениях в отношении Китая ,то теперь открыто осуждает позицию нейтралитета, говорит о возможных санкциях и ограничениях.