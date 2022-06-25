Китай: США накаляет ситуацию вокруг Тайваня, отправляя военные самолёты

Китайские власти выразили решительный протест в адрес США из-за полётов военного самолёта P-8A Poseidon над Тайваньским проливом. По мнению властей КНР, действия Вашингтона направлены на дестабилизацию ситуации вокруг полуострова.

В Китае сочли незаконными и неправомерными пролёты над Тайванем и заявили, что Штаты накаляют обстановку.

"Действия США являются преднамеренным вмешательством и дестабилизацией ситуации в регионе, вредят миру и стабильности в Тайваньском проливе, Китай решительно выступает против", — заявили китайские власти на брифинге командования Народно-освободительной армии.

Военный самолёт P-8A Poseidon совершил полёт над Тайванем в минувшую пятницу. Китайская сторона сочла эти действия разведывательными.