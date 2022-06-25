Китайские власти выразили решительный протест в адрес США из-за полётов военного самолёта P-8A Poseidon над Тайваньским проливом. По мнению властей КНР, действия Вашингтона направлены на дестабилизацию ситуации вокруг полуострова.
В Китае сочли незаконными и неправомерными пролёты над Тайванем и заявили, что Штаты накаляют обстановку.
"Действия США являются преднамеренным вмешательством и дестабилизацией ситуации в регионе, вредят миру и стабильности в Тайваньском проливе, Китай решительно выступает против", — заявили китайские власти на брифинге командования Народно-освободительной армии.
Военный самолёт P-8A Poseidon совершил полёт над Тайванем в минувшую пятницу. Китайская сторона сочла эти действия разведывательными.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Британское издание Express предположило, что произойдет с отношениями Великобритании и России в том случае, если британских наёмников казнят в ДНР.