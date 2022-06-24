Зеленский призвал порадоваться успехам Украины: "Почувствуем вкус мгновения"

Владимир Зеленский нашёл повод для оптимизма в положении Украины. Он посоветовал согражданам почувствовать радость от получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Зеленский укорил граждан Украины за то, что они размышляют над тем, какие условия Украине следует выполнить, чтобы стать членом Евросоюза. Лидер Незалежной призвал порадоваться достигнутому успеху.

"Давайте хоть немного порадуемся, тихо, скромно, в душе, но порадуемся за себя, свое государство. Давайте почувствуем момент и вкус этого мгновения", — сказал глава Украины в своём обращении.

Зеленский сравнил ситуацию с покорением Эвереста.

"Достигли предпоследней точки, не оглянулись вокруг, даже не перевели дыхание и говорим о дальнейшем пути к вершине, как трудно будет преодолеть последние 1848 метров. Вмиг мы забыли и обесценили собственный успех. А может, сначала вспомним, что мы преодолели 7000 метров?" — привёл свои доводы президент Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что предоставление Киеву статуса кандидата в Европейский союз является "помолвкой".