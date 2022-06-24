Зеленский сравнил включение Украины в список кандидатов ЕС с помолвкой

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что предоставление Киеву статуса кандидата в Европейский союз является "помолвкой". По мнению президента, страна станет частью объединения.

"В плоскости не политической, а человеческих отношений получение этого статуса — помолвка", — отметил руководитель Украины.

Он объяснил, что решение ЕС демонстрирует не только дружбу государств-членов и Киева, но и желание стать единым целым. Вместе с этим Зеленский назвал новое положение страны точкой невозврата.

Ранее журналисты Die Welt предупредили, что Украина и Молдавия не смогут вступить в ЕС в ближайшие 10-15 лет.