Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что предоставление Киеву статуса кандидата в Европейский союз является "помолвкой". По мнению президента, страна станет частью объединения.
"В плоскости не политической, а человеческих отношений получение этого статуса — помолвка", — отметил руководитель Украины.
Он объяснил, что решение ЕС демонстрирует не только дружбу государств-членов и Киева, но и желание стать единым целым. Вместе с этим Зеленский назвал новое положение страны точкой невозврата.
Ранее журналисты Die Welt предупредили, что Украина и Молдавия не смогут вступить в ЕС в ближайшие 10-15 лет.
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