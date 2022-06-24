ВСУ придумали способ доставки вооружения по железной дороге: сложно попасть

В Сети появилось видео, на котором зафиксировано передвижение по Украине грузового состава с французскими самоходными артиллерийскими установками Caesar. Аналитики отмечают, что теперь транспортировка вооружения по железной дороге осуществляется по новой практике: составы формируют короткие и лёгкие, в которые сложно попасть.

Так, состав с "Цезарями" насчитывает всего 6 платформ и 1 вагон для сопровождающих. Такой 7-вагонный поезд быстрый и короткий, поэтому поразить ракетным ударом его труднее.

Также его потянет любой локомотив, если что-то случится. Поезд, например, возьмёт влёгкую даже маневровый ЧМЭ3 и дотянет на перегоне, заметили эксперты одного из Telegram-каналов.

Ранее блогер Михаил Онуфриенко рассказал, что во французских "Цезарях" нет ничего секретного, что представляло бы ценность для изучения российскими военными.